SIP Scootershop spendet 3.000 € an ARCHE Landsberg

Landsberg am Lech : SIP Scootershop GmbH |

Wie seit vielen Jahren Tradition, ging auch dieses Jahr die Weihnachtsspende des SIP Scootershop an die ARCHE in Landsberg, einer Hausgemeinschaft für Menschen mit verschiedenartigen Behinderungen.

Nachdem in den letzten Jahren SIP Mitarbeiter die Gemeinschaft in ihrem Haus in der Iglinger Straße besuchten, wurde diesmal eine Einladung in die neuen Räumlichkeiten des SIP Scootershops ausgesprochen. Nach dem Eintrag ins Gästebuch begeisterten die ausgestellten Roller wohl am meisten. Diese wurden natürlich für Erinnerungsfotos genutzt und fleißig darauf posiert. Mit neuen Mützen ausgestattet ging der Rundgang weiter durch das Warenlager, dort hatten die Gäste wohl die größte Freude daran, auf den Gabelstaplern durch die Reihen der Hochregale mitzufahren. Zum Abschluss wurden die Büroräume besichtigt und ein baldiges Wiedersehen vereinbart, spätestens zum Pizzaessen in der SIPeria!