Schnäppchenwoche und Aktion „Brotzeitboxen“ in der Familienoase

Landsberg am Lech : Familienoase |

Vom Montag, den 19. September bis Freitag 23. September 2016 gibt es in der Familienoase in der Waldheimer Straße 11 in Landsberg wieder Schnäppchen über Schnäppchen!

Nur in dieser Woche werden dann viele Kleidungsstücke für Kinder und Schwangere, Schuhe, Spielzeug und vieles mehr des Ganzjahresflohmarktes „Klamottenkiste“ zum halben Preis abgegeben.



Aktion „Brotzeitboxen“



Immer zu den Öffnungszeiten von 8.30-12 Uhr sind alle Eltern, Kids und Schwangere herzlich eingeladen, diese Zeiten zu nutzen und mal im Familienzentrum „Familienoase“ vorbeizuschauen.Hier kann man richtig sparen, denn viele Artikel aus dem aktuellen Bestand in der Klamottenkiste gibt es in dieser Woche zum ½ Preis. Im Angebot sind dabei gut erhaltene, Kinder- und Jugendbekleidung ab Größe 50 aufwärts bis ca. 188, Umstandsmode, Accessoires (Taschen, Mützen etc.), sehr gut erhaltene Schuhe, Bücher und Spielwaren.Mit einer besonderen Aktion wartet aktuell das Familienzentrum „Familienoase“ zusätzlich auf.Passend zum Beginn der Krippen, Kindergarten- und Schulzeit gibt es in der Familienoase wieder schöne Brotzeitboxen und Trinkflaschen aus zweiter Hand. Und das Aussergewöhnliche daran – der Käufer macht den Preis selbst! So sind auch die Kleinen wieder beim nächsten Ausflug mit der Krippe, Kindergarten oder Schule gut ausgestattet, ohne dass Eltern tief in den Geldbeutel greifen müssen.Ein Teil der Einnahmen aus der Schnäppchenwoche und der Aktion „Brotzeitboxen“ kommt dabei der Arbeit der Familienoase Landsberg am Lech e.V. für die Familien des Landkreises zugute!Informationen zu allen Angeboten der Familienoase gibt es unter der Tel.Nr. 08191-4289363 und auch im Internet unter www.familienoase.org