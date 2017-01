Mittwochs-Café im AWO-Ortsverein: Helmut Glatz liest

Besucher dürfen sich am Mittwoch, 18.01.2017, um 14.30 Uhr, auf das Musikmärchen „Koljas fliegende Gitarre“ freuen. Gastautor ist Helmut Glatz, bekannt durch seine vielfältigen Veröffentlichungen und durch den Landsberger Autorenkreis.Zum Start in das neue Jahr möchte er die Besucher im Wiener Café verzaubern und auf eine kurzweilige Lesereise mitnehmen! Mehr Infos unter: http://www.helmutglatz.de/ Teilnehmen darf jeder, der sich in geselliger Runde eine kurze Auszeit nehmen möchte. Der Zugang ist Barriere- und kostenfrei möglich.