Jetzt informieren: Wie werden Ehrenamtliche seniorTrainer?

Landsberg am Lech : AWO-Zentrum, Begegnungsstätte |

Das Potential lebenserfahrener Menschen nutzen und das Miteinander der Generationen fördern – diese Idee steckt hinter dem Ausbildungsprogramm „Erfahrungswissen für Initiativen“, kurz EFI. Menschen der Generation 50 plus werden in einer Qualifizierung über mehrere Tage ab Januar 2017 wieder zum seniorTrainer ausgebildet. Sie werden angeleitet, sich ehrenamtlich zu engagieren und eigene Projekte zu verwirklichen. Dazu gibt es jetzt schon einige Informationsabende am Samstag, 29. Oktober, am Montag, 7. oder Freitag, 18. November 2016, in der Begegnungsstätte AWO-Zentrum, Lechstraße 5, Landsberg am Lech, jeweils um 19 Uhr, Rufnummer 08191-3052791