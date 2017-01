Großer sortierter AKE – Kleiderbasar am Samstag, den 18.02.2017

Landsberg am Lech : AKE Kindergarten |

Der AKE lädt ein zum großen



Frühjahr/Sommer - Kleiderbasar



am 18.02.2017



von 9:00 bis 12:00 Uhr



(Schwangere/Behinderte ab 8.30 Uhr mit einer Begleitperson)







Nummernvergabe am 30.+31.Januar 2017



von 20.00 bis 21.00 Uhr unter







01520-30 44 455



01520-30 47 703







Achtung: Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Verkaufsnummern, jedoch werden am Dienstag noch Nummern zur Vergabe bereit gestellt!







15% vom Verkaufspreis kommen dem Förderverein bzw. den Kindern des Kindergartens zu Gute.