Großer sortierter AKE – Kleiderbasar am Samstag, den 01.10.2016

Großer AKE – Kleiderbasar am Samstag, den 01.10.2016 mit Kuchenverkauf



Am Samstag, den 01.Oktober 2016 findet von 09.00 - 12.00 Uhr der große Herbst-/Winter-Basar im AKE Kindergarten statt. Alles rund ums Kind.



Einlass für Schwangere +1 Begleitperson gegen Vorlage des Mutterpasses,

sowie Menschen mit Behinderung gegen Vorlage des Behindertenausweises bereits um 8.30Uhr.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



