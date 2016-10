Spannend bis zur letzten Minute: Blaulicht-Cup in Landsberg

Beliebter Traditions-Event

Ergebnisliste:

Mit minimalem Abstand fuhren am Donnerstag der Erste und Zweite ins Ziel. Sieger des Blaulicht-Cups wurde zum vierten Mal in Folge das Team der Berufsfeuerwehr Augsburg, dicht gefolgt von der Freiwilligen Feuerwehr Wildsteig und der FFW Dillishausen.Für Speed-Inhaber Bernhard Keberle ist es eine Ehre, mehrmals pro Jahr den Blaulicht-Cup auszurichten. Der Sport-Event für alle, die haupt- oder ehrenamtlich mit Blaulicht unterwegs sind, erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. „Es war super Stimmung, ein tolles Rennen“, freut sich Keberle. Bis zur letzten Minute sei der Wettkampf äußerst spannend gewesen. Die Abstände zwischen den Erstplatzierten waren so gering, dass Fahrer, Teams und Zuschauer vom Startschuss bis zum Schluss mitfieberten. Im Vordergrund standen dabei immer Fairness und Sicherheit.Die nächste Gelegenheit zur Teilnahme am Blaulicht-Cup gibt es im November, das erste Rennen im kommenden Jahr startet im März. Anmeldungen sind telefonisch unter 08191-92670 oder per E-Mail an info@speed-landsberg.com möglich.1. BF Augsburg2. FFW Wildsteig II3. FFW Dillishausen I4. Hauptzollamt Augsburg5. FFW Wildsteig I6. Tutzing I7. FFW Dillishausen II8. Tutzing II9. FFW Dillishausen III10. BF München11. Tutzing II12. Bereitschaftspolizei Königsbrunn