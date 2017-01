Schützenverein Adenstedt e. V.

Am 13.01.2017 bei der Jahreshauptversammlung des Schützenverein Adenstedt e.V. eröffnete der 1.Vorsitzende Klaus-J. Rathkamp pünktlich die diesjährige Versammlung. Für 25 Jährige Mitgliedschaft wurde Christian Palfner geehrt. Für 40 Jährige Mitgliedschaft wurden Marion und Klaus-J. Rathkamp geehrt. Für 50 Jährige Mitgliedschaft wurde Peter Giesemann geehrt. Für besondere Dienste wurden Helga Hübbe, Heike Palfner und Dieter Palfner geehrt. Im letzten Jahr sind 7 neue Mitglieder eingetreten. Nach den Berichten des Vorstandes und Kassenbericht und Entlassung des Vorstands, standen neu Wahlen an. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen, Vorsitzender Klaus-Jürgen Rathkamp, Stellv. Heike Palfner, Schießsportleiterin Marion Rathkamp, Schriftführerin Jessica Palfner und Schatzmeister Dieter Palfner. Neu gewählt wurde Jutta Langkabel als Damenleiterin. Unter Punkt verschiedenes wurde die Vorbereitung für das am 16.02. bis 26.02. 2017 stattfindende Schweine-Preis-schießen besprochen, die Preisverteilung findet auf den Schießstand des Vereins statt

Klaus-J. Rathkamp

Vorsitender

