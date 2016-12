Vogel im Wind

hier nach längerer Pause mal was schönes zum entspannen. Nach dem Weihnachtsstress und der Völlerei, etwas was mir zufällig vor die Linse kam. 25.12.2016 nach Spaziergang mit Hund im Auto. Fliegt uns ein Vogel vor die Nase und setzt sich bei uns am Sportplatz auf die Tanne. Nun war es sehr Windig und wie man auf dem Video sieht musst er ganz schön ausgleichen um nicht abzustürzen. Da sieht man wieviel Gleichgewichtssinn so ein Greifvogel hat. Hinterher zeigt er dann noch, wie toll er im Wind stand und auf Beute wartete. Er war auch erfolgreich, seine Nachmittagssnack hat er bekommen.