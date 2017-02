Ein Traum ?! - Gut durchdacht erfolgreich umsetzen

Du würdest ihn verwirklichen, aber Du weißt nicht, wo, wie, wann Du damit anfangen solltest ?!Hier, - Eine kurze Aleitung, die einer leichteren Umsetzung helfen könnte.1. Was hast DU vor?! - Schreibe DEIN Ziel ( Traum) auf!2. Was ist Deine Motivation?! - / Was treibt Dich dazu, dieses realisieren zu wollen?!3. Wie ist DEIN Bauchgefuehl? ( Drückt es auf den Magen oder bist Du voll Ellan, und Alles ist geregelt?!4. a) Was spricht dafür/ - b) Was spricht dagegen?!5). Gibt es aus der Sicht einer anderen Person, die Dir wichtig ist ( nahe steht ) Rückhaltung?!6) Was genau?! Welche Gefühle stehen dahinter?! Ist es Misstrauen oder eher Verlustangst?! Traut sie dir das zu ?!7) Zu welchem Zeitpunkt ist Dein Traum am besten realisierbar?! / Passt zeitlich im ganzen Geschehen?! Ist das mit Allem möglich vereinbar?8) Wie ist die finanzielle Lage ?! Ist damit zu rechnen, dass ein großer finazieller Verlust oder Gewinn dadurch entsteht?!9) Wer koennte DICH bei der Umsetzung noch unterstuetzen?! .... b) Wie?! Durch einen Rat, Finanzen, gute Adressen ?!10) Wann moechtest du damit beginnen; wann möchtests Du am Ziel angekommen sein?!11) Sind Deine Nahestehenden mit Allem einverstanden !?12) Wer bist Du, wenn du Dein Ziel erreicht hast?!13) Was versprichst Du dir davon, ...?!14). Ist damit zu rechnen, dass Du dadurch Freunde verlierst, bzw. Feinde gewinnst?! ... und umgekehrt ?!15). Ist noch etwas, was Dich persönlich davon abbringt, Dir Sorge bereitet ?! Was ist es genau?!Mache eine Zwischenbilanz.Wenn Dir das geholfen hat, aber noch nicht Alles geregelt ist, dann suche das Gespräch mit der Person, die Dich davon abbringen möchte.Achte darauf, schreibe es Dir auf, worum es ihr geht. Musst Du, solltest Du noch auf jemanden Rücksicht nehmen ( Kinder, schwangere, kranke Familienangehörige?)!!! Handle bewusst, nicht egoistisch!!!! Versuche Rücksicht zu nehmen und gehe auf Kompromisse ein!!!! Nicht nur Du sollst immer das große Los ziehen, sondern jede(r), der involviert ist, soll davon etwas haben.Du kommst wieder! Gönne Dir etwas, aber ermögliche auch anderen, Ihren Traum !Semida Mang, personal Coach