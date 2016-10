Modellbahn-Basar und WLE-Eisenbahnmuseum.one

Lage : Schulzentrum Am Werreanger |

Am 6.11.2016 startet der 76. Modellbahn-Basar der Eisenbahnfreunde Lippe e.V. im "Schulzentrum Am Werreanger", Breite Str. 3, 32791 Lage/Lippe. Dort steht u.a. aus meinem WLE-Museum das "3.-Klasse-WLE-Abteil" von 11 bis 17 Uhr.



Die Besonderheit: in dieser Ausstellung kann ich erstmals auch "Fahrkarten" ausdrucken und den Besuchern mitgeben. Natürlich darf man auch wieder an meiner Notbremse ziehen und sehen, was dann passiert...



Es freut sich auf euren Besuch: WLE-Eisenbahnmuseum.one.



Selbstverständlich bieten auch diesmal zahlreiche Aussteller einen interessanten Modellbahn-Basar an, bei dem wohl alle Spurweiten angeboten und gezeigt werden.



Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Daher lohnt sich auch eine weite Anreise !



Viel Spass dabei.