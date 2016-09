Luna - the Joker

Nach kleineren oder größeren Spieleinheiten in der Sonne mutiert unsere "Luna" zum Joker...

Unser ganzjähriger Sonnenschein "Luna"

Getreu nach Heinz Rühmann "Man kann auch ohne Hund leben, aber es lohnt sich nicht." haben wir seit mittlerweile vier Jahren die Mischlingshündin "Luna" an unserer Seite.Als Welpe zu uns in die Familie gestossen, bereichert die Kleine (erworben als Mischung aus Dackel und Jack-Russell, nach Gentest ist so ziemlich alles vom Windhund über Spitz und Mops drin) unseren Alltag mit ihrem ganz besonderen Charakter.Wenn im Sommer draußen gespielt und getobt wird, verzieht sie ihr Gesicht komplett und sieht wirklich Batmans Joker zum Verwechseln ähnlich (ok, an der Farbgestaltung müssten wir für einen Filmauftritt noch arbeiten).