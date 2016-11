Mustangs Baseball zieht um! Baseballmannschaft wechselt nach Laatzen

Bisher gab es die Sparte Baseball im BSV Gleidingen, aber zum 1.1.2017 gehören die Ballspieler zum BSG Laatzen.Nachdem man 2012 gut aufgenommen wurde beim BSV Gleidingen ist es für die Baseballer jetzt Zeit Abschied zu nehmen.Mehr oder weniger durch Zufall ist man zu Verhandlungen mit dem BSG Laatzen gekommen, und findet dort in der BallSportGemeinschaft nun ein neues Zuhause.Die Sportanlagen am Erich Kästner Gymnasium bilden eine sehr gute Grundlage um zu wachsen, so die Meinung der Trainer und des Vorstand.Und somit wird ab dem 3.12.2016 ab 10.30 Uhr auch schon in der neuen Umgebung trainiert werden.Durch den Standort an der Schule und die Zentrale Lage hoffen die Mustangs ihre Manschaften vergrößern zu können.WIr freuen uns und sagen Danke und Lebwohl zum BSV Gleidingen undPLAY BALL zum BSG Laatzen!M. Wermers