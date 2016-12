Protest gegen mörderischen religiösen Fanatismus? Das wird es nie geben...

Macht einen das nicht sprachlos?Warum geht niemand auf die Straße gegen gegen den islamischen Terror, gegen Salafisten und Wahabiten und und!??Hat jemand ernsthaft was anderes erwartet? Es wird sich nichts ändern, solange sie in den Mallorcaurlaub fahren können, die Supermarkt-Regale voll sind und der Lohn pünktlich kommt.Selbst wenn sich Anschläge wie in Berlin häufen, werden 99,9 %Prozent der Menschen davon nicht betroffen sein. Sie werden ihre routinierten Trauer-Rituale vollziehen und nach ein paar Tagen wieder zur Tagesordnung übergehen. Am letzten Sonnabend wurden dann am Hauptbahnhof wieder Korane verteilt...!Na klar doch werden jetzt ganz hektisch Debatten geführt, es muss sich was verändern!1.Innenpolitiker von CDU und CSU forderten am Donnerstag unter anderem Transitzentren an den Grenzen.2.Auf Ablehnung stößt auch die Forderung nach einer verstärkten Anwendung elektronischer Fußfesseln, für die sich Innenpolitiker der Union ausgesprochen hatten. Tempel sagte, mit Fußfesseln werde kein Anschlag verhindert. "Die können einfach zerstört werden, und man taucht ungehindert unter."3.Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer forderte im RBB-Inforadio unterdessen eine längere Abschiebehaft und begründete dies mit Blick auf den gesuchten Tatverdächtigen aus Tunesien4.CDU-Innenpolitiker Mayer forderte erneut, Tunesien zum sicheren Herkunftsland zu ernennenbeim letzten Punkt wird dann aber bekannt: "Die Einstufung der Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftsländer war im Bundesrat am Widerstand der Grünen gescheitert.Na sowas aber auch! Die Grünen...!!Fazit: Nix wird sich ändern, einige Änderungen da und da...!So mal am Rande: Schließt Ihr Eure Wohnung auch nicht ab?(Alle Grenzen stehen offen) Lasst Ihr Gäste in die Wohnung die sich nichts benehmen? (Gastrecht der Asylanten) Und diese MDR Meldung: "In Deutschland gibt es nach Angaben des Bundeskriminalamts 550 sogenannte Gefährder. Vor einem halben Jahr waren es noch knapp 500. Bei einem "Gefährder" geht die Polizei davon aus, dass er eine politisch motivierte Straftat, z. B. einen Terroranschlag, begehen könnte. Deshalb stehen Gefährder unter Beobachtung, allerdings nicht rund um die Uhr." verschlägt einem wieder die Sprache! Ist auch besser so sonst ist man ja Nazi...