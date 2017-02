3 Jahre Arbeit mit Flüchtlingen

Detlef Klein berichtet über ein Arbeitsmarkt-Integrationsprojekt der Region

Am Mittwoch, 15.2.2017 um 19:30 Uhr berichtet Detlef Klein im „Treff alte Schule“ in Gleidingen, Hildesheimerstr. 564 über seine Arbeit mit Flüchtlingen. Er ist bereits seit drei Jahren in der aktiven Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich tätig. Zur Zeit leitet er ein Arbeitsmarkt-Integrationsprojekt der Region Hannover.Nach einer circa 45-minütigen Präsentation steht Klein für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.Die Veranstaltung ist öffentlich. Eintritt wird nicht erhoben.