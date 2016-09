Tag der offenen Plantage in Gleidingen

Laatzen : Obstplantage Hahne |

Tag der offenen Plantage



Am 24. und 25. September 2016 lädt die Familie Hahne in Gleidingen zum Hoffest ein. Auf diesem wenig kommerziellen Plantagenfest gibt es jeweils von 10 bis 18 Uhr viel Information zum Thema regionale Obsterzeugung. Fünf Traktorgespanne fahren pausenlos mit den Gästen durch die Plantage und Familienmitglieder erläutern, wie in den südlichen Leineauen Obst angebaut wird. Dabei gibt es viele Hinweise für Klein- und Hobbygärtner, aber auch Wissenswertes zum Thema Kleinklima, Bestäubung und Vermarktung. So wird z. B. erklärt, warum Äpfel nur bei starker Nachtabkühlung rot werden. Dreimal täglich gibt es spezielle Führungen zum Thema Baum-Schnitt, -Erziehung und -Pflanzung. Auf regelmäßigen Lagerführungen wird die moderne Obstlagerung vorgestellt, selbst gedrehte Filme zum Thema Ernte und Aufbereitung von Äpfeln werden jährlich neu gedreht. Zentrales Thema ist dieses Jahr die Bestimmung von Gartenapfelsorten. Pomologen (Apfelwissenschaftler) bestimmen die von Besuchern mitgebrachten Äpfel. Kinder fahren in rollenden Erntekisten durch die Plantagen. Die ganz jungen Besucher können ein großes Kaspertheater besuchen. Abgerundet wird das Angebot durch Info- und Bauernmarktstände. Der NABU bietet Führungen durch das Naturschutzgebiet Koldinger Teiche an (Samstag 11 Uhr, Sonntag 14 Uhr).



Klaus Hahne

Hildesheimer Str. 574

30880 Laatzen



Adresse für das Navigation und Parkplätze:

Am Meyerkamp, 30880 Laatzen