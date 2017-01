Nessie schafft es immer wieder mal in die Schlagzeilen...

veröffentlicht werden. Das beste Foto wird mit 1.000 Pfund Sterling honoriert (s. eingefügte Links)Vor Jahren, als wir den Internet-Anschluss gerade neu hatten, habe ich viele WebCams an interessanten Stellen ausprobiert. Damals gab es unter anderem eineam Grund des Loch Ness. Man konnte für den Fall, daß etwas Ungewöhnliches zu sehen war, einen Snapshot machen, der das Live-Bild als Foto festhielt. Da wir 1992 auf unserem Schottland-Urlaub auch am Loch Ness waren, bin ich sozusagen ein "Fan" dieses geheimnisvollen Sees. Und so verbrachte ich immer wieder einige Zeit am PC und beobachtete auf dem Bildschirm, wie sich die Wasserpflanzen am Grund des Loch Ness durch die Bewegung des Wassers hin und her wiegten (dies hatte eine ähnlich beruhigende Wirkung, wie der Blick auf ein Aquarium;-)Ich glaubte natürlich nicht wirklich, daß da jemals irgendetwas anderes zu sehen sein würde, als die erwähnten Wasserpflanzen. Aber eines Tages schwamm etwas Großes am unteren Rand des Bildausschnittes vorbei. Es war nur die Oberseite, also der Rücken des "Was-auch-immer" zu sehen und es ging sehr schnell, sodaß ich mit der Snapshot-Taste nur einen Teil einer Rückenflosse erwischte, aber selbst die lässt darauf schließen, daß das ein großes Tier gewesen sein muss.Diese Unterwasser-WebCam scheint nicht mehr in Betrieb zu sein. Ich habe sie irgendwann nicht mehr gefunden. Aber wenigstens das Foto habe ich noch...Mit dem Foto ganz unten auf der Link-Seite hat der Nessie-Hype angefangen, aber was da zu sehen ist, habe ich vor einiger Zeit schon in diesem Beitrag erklärt: