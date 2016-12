NABU Laatzen Info - Naturdoku NDR III Fernsehen 13.12.2016

nach langer Zeit melde ich mich wieder bei „myheimat“ zurück. Durch die Intensivpflege meiner lieben Ehefrau und Ihrem Tode im Monat Mai dieses Jahres war für mich alles sehr schwer, um Berichte in „myheimat“ zu verfassen. ---Nun habe ich jetzt meine ehrenamtliche Mitarbeit im NABU Laatzen wieder aufgenommen.Es wird wieder einiges interessantes im Neuen Jahr 2017 zu berichten geben.Für dieses Jahr, was ja bald endet, habe ich eine kleine besondere Nachricht für alle, die sich auch an Naturdokus im Fernsehen erfreuen können.Auf ein Datum möchte ich Sie / Euch gerne aufmerksam machen. Am Dienstag, 13. Dezember 2016, um 18:15 Uhr bis 18:45 Uhr wird auf NDR III ( Fernsehen ) die Naturdokumentation „NaturNah“ gezeigt. Es handelt sich bei dieser Sendung um Wintervögel, wo ich mit einem weiteren ehrenamtlich arbeitenden Naturschützer des NABU aus dem Deister als Protagonist zu sehen und zu hören bin. Die Naturaufnahmen dieses Filmes wurden hauptsächlich in der Leineaue („Großer Koldinger See“, NSG "Alte Leine") und im Deister gedreht.Vielleicht habe ich Ihr / Euer Interesse wecken können.Wie es meine Art ist, ohne Bilder ist alles halb so schön. Darum habe ich wieder eigene Bilder hinzugefügt, die ein wenig auf Weihnachten mit Schnee einstimmen mögen. Es sind auch ein paar Bilder vom NDR Fernsehteam und der Leiterin dabei.Bis zum nächsten Jahr 2017Ich wünsche Ihnen / Euch ein harmonisches und frohes Weihnachtsfest verbunden mit Gesundheit, Nächstenliebe, Frieden und Glück für das Neue Jahr 2017Herzlichst Ihr / EuerPeter Saemann