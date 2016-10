Laatzen : "Arche" der Thomasgemeinde |

Der Deutsche Hausfrauen-Bund Ortsverband Laatzen e.V. lädt ein!

Werbung: Wir alle erleben sie täglich. Darauf fallen wir nicht herein?!

Sie kennen nicht Persil, Omo, Klementine, den weißen Riesen und das HB-Männchen? Aber wie wird aus einem weißen Pulver das gute Gewissen ganzer Hausfrauengenerationen? Und wie schafft es "die Werbung" aus gestandenen Trümmerfrauen in kurzer Zeit verführerische Heimchen am Herd zu machen?

"Und dann träum ich von Persil..." - ist ein unterhaltsamer Blick hinter die Kulissen der Werbung und warum Frauen besonders heftig umgarnt werden.

Referent ist Jörg Eikmann, Dipl.-Psychologe, Ehe- und Lebensberater sowie Buchautor aus Braunschweig.

Mitglieder zahlen an diesem Abend 1,00 €. Gäste sind ebenfalls willkommen und zahlen 4,00 €.