Mitgliederversammlung und Auftritt zum Karneval in Brühl

Fanfaren-Corps Laatzen e.V lädt zur Mitgliederversammlung ein.



Das Fanfaren-Corps Laatzen lädt am Freitag den 24.02.2017 um 18:30 alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung ein.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Neuwahlen des Vorstandes und der Kassenbericht.

Auch in diesem Jahr werden einige Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft geehrt.



Am Sonntag den 26.02.2017 heisst es dann wieder: "Die Piraten stechen in See". Im Morgengrauen geht es mit dem "Schiff auf Rädern" gen Westen nach Brühl.

Dort werden wir den Brühler Jecken musikalisch zeigen, was das Laatzener "PiratenCorps" dieses Jahr zu bieten hat. Ca. drei Stunden wollen die Piraten die Straßen von Brühl erobern und für ausgelassenen Stimmung sorgen.

