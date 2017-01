Laatzen : "Arche" der Thomasgemeinde |

Der Deutsche Hausfrauen-Bund Ortsverband Laatzen e.V. lädt ein!

"Leben ist schon schwer genug" ... da braucht man öfter mal eine "Lüttje Lage" und zwar von Hans-Peter Wiechers - bekannt auch als hpw - aus der Presse.

Er schreibt in seinen Glossen in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung über die kleinen Probleme des Alltags.

An diesem Abend stellt er uns einige seiner Geschichten vor. Gehen Sie mit uns auf eine "Schmunzelreise"!

Für diesen Abend ist eine Anmeldung bei Ingrid Pawelczak, Tel. 0511/827073 erforderlich.

Mitglieder zahlen 1,00 Euro. Gäste sind ebenfalls herzlich willkommen und zahlen 4,00 Euro.