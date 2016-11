Wer für seine Lieben ein ebenso passendes wie klingendes Geschenk zum Weihnachtsfest sucht, der findet es vielleicht in der neuen CD.Die CD "Come let us sing" wird bei den großen Adventskonzerten am 26. und 27. November im Erich-Kästner-Schulzentrum erhältlich sein, außerdem können Sie die CD ab sofort in der Buchhandlung Decius im Leine-Center in Laatzen erwerben (10,- €).