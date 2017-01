Europäische Tage des Kunsthandwerks (ETaK) auch in Laatzen

31. März - 02. April 2017: Rund 70 KunsthandwerkerInnen mit ihren Werkstätten an fast 40 Orten in der Region Hannover-Hildesheim nehmen an diesem ETaK-Wochenende nehmen teil und freuen sich auf Ihren Besuch.

Mit dabei sind Gold- und Silberschmiedeateliers, Werkstätten für Leder oder Glas, Modestudios, Steinmetzbetriebe, Drechslereien, Handwebereien, Hutateliers und Strickdesign, Stoffdruck, Handspinnen, Handtufting, Keramik, Buchbindereien, Fotografie, Grafik und Galerien.Bereits zum 2. Mal ist die(SWF) aus Laatzen dabei, öffnet ihr Atelier und lädt Sie ein, Skulpturen und Objekte aus Stein in einerkennenzulernen oder sogar einmal selbst das Arbeiten mit Stein in einemauszuprobieren (Infos unter "Termine" auf SWF-Skulpturen und im Flyer).Das ETaK-Projekt wurde bereits 2002 in Frankreich ins Leben gerufen. Seit 2013 findet es in Deutschland (Berlin, Dresden) und nun auch in der Region Hannover-Hildesheim statt. Waren es 2016 nur fünf Kunsthandwerkerinnen aus der südlichen Region Hannover, die gemeinsame zum ETaK einluden, so hat in diesem Jahr die Arbeitsgruppe Kunst-Handwerk-Design Hannover e.V. (AKH) die Organisation für den Raum Hannover-Hildesheim übernommen.zu Aktionen, Ausstellungen und Offenen Werkstätten finden Sie in einer 60seitigenund auf der Homepage des AKH