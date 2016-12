Adventskonzert des Männerchores Orpheus ist Tradition

In der ersten Pause begleitete Nicoleta ihre Tochter Leandra, die gekonnt mit ihrer Geige „Scéne de Ballet – Op. 100“ vorspielte. Die Zuhörer spendeten ihr begeistert mit „Standing Ovation“ Beifall. Diese kleine Künstlerin ist eine Bereicherung für das Konzert.In der zweiten Pause sorgte Günter Bolten mit seiner Geschichte über die Schwierigkeiten bei der Rollenbesetzung für ein Krippenspiel für manches Gelächter.Als zum Abschluss gemeinsam das Lied „Oh du fröhliche“ gesungen wurde, waren alle wieder begeistert von „ihrem“ Chor und dem Programm.Im Anschluss an das Konzert machten sich die Sänger mit ihren Lebenspartnerinnen auf den Weg zu ihrer Jahresabschlussfeier. Mit einem Shuttle und Privatwagen ging es zum Schützenhaus, wo in dem festlich geschmückten Saal ein reichhaltiges und schmackhaftes Essen wartete. Zur Unterhaltung trug das „Projekt Silbergrau“ mit lustigen und gefühlvollen Gesängen bei. Carsten Senk mit der Ukulele und den Mitsängern Peter Dohne, Heinz-Georg Kotmann, Dieter Möbius und Michael Berger zeigten den Männerchor einmal von einer ganz anderen Seite. Natürlich durften auch Inge Fritsche und Magdalene Hentschel nicht fehlen. Sie berichteten über die ungewöhnliche Ausstattung einer Weihnachtskrippe mit Batman als Josef und Sauriern statt der Schafe. Als Laienhandwerker erzählten sie von ihrem Versuch, ein Zimmer zu renovieren, wobei die Tapete letztlich nur mit Nägeln befestigt an den Wänden hängen blieb.Heinz Georg Kotmann bedankte sich bei allen Helfern und Mitwirkenden für einen wieder gelungenen Abend. Er berichtete, dass sich der Orpheus für das neue Jahr eine neue Übungsstätte suchen musste. Das Godehard-Heim wird zum Jahresende geschlossen und soll verkauft werden. Künftig werden die Übungsabende deshalb im Generationentreff an der Hildesheimer Str. stattfinden.Günter Bolten