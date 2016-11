wieder Gedanken um einen wunderbaren Satz

Teil 2

ICH LIEBE DICH,

so stand es groß und bunt auf eine Steinmauer gemalt etwas oberhalb der Kreuzung Emmy-Noether-Allee - Laatzener Straße in Hannover, im Ortsteil Bemerode, bis vor einigen Wochen, und war schon von weitem zu sehen,ohne Absender, und ohne Hinweis, wer gemeint ist, doch mit der klaren Aussage "für die Ewigkeit" , ein Hingucker, ohne störend zu wirken, wie denn auch, das können solche Worte gar nicht, ein wenig ablenken vielleicht, doch man fuhr mit einem Lächeln vorbei, und dabei kam niemand zu Schaden,das war einmal, dennICH LIEBE DICHgibt es nicht mehrdie schönen Worte wurden durch einen absolut hässlichen schwarzen Fleck ersetzt, der den Aussichtsplatz verschandelt,die Buchstaben HSV rechts von "ICH LIEBE DICH" wurden nicht angetastet, genau an der Schnittstelle zu HSV endet der Fleck,das scheint Absicht zu sein,es ging wohl nicht darum, eine Mauer zu "säubern",dann hätte man sicher alles übermaltman kann nur hoffen, dass die Erklärung "ich liebe Dich" als solche nicht zugeschmiert werden konnte,und weiterhin gilt,die schöne Aussicht jedenfalls ist geblieben, zumindest in die Landschaftwenigstens dasvielleicht kann derjenige, der für diese Aktion letztlich verantwortlich ist, sie selbst gar nicht begründen, und wenn man dem französischen EthnologenClaude Levi-Strauss glauben darf,unterliegt jeder Mensch seinen eigenen Struktursystemen, die ihn nun mal prägen,wenn das stimmt, wäre er für sein Handeln nicht mal verantwortlichaber nur danndie Lehre von der Nummerologie sieht das ja ähnlich,und vielleicht gefällt ihm ja seine Hinterlassenschaft, doch ich denke, mit dieser Meinung wird er wohl sehr allein bleibenGerd Szallies