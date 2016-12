Mal wieder typisch: 6 Wochen lang hatten die Behörden das "Treppenschubser-Video" vorliegen und hielten es unter Verschluss...

Es ist ein Skandal, daß solch klare Beweismittel nach deutschem Recht erst mal NICHT öffentlich zur Identifizierung des Täters genutzt werden sollen oder dürfen!Ein weiteres Beispiel dafür, daß man bei uns anscheinend großen Wert auf denlegt...Man kann ja gegen die BILD-Zeitung sagen, was man will, aber DAS haben sie mal richtig gut gemacht, denn die "übliche" Ermittlungsarbeit der Polizei hatte offensichtlich 6 Wochen langgebracht...Da sollte man auf Seiten des Gesetzgebers mal schleunigst umdenken, und künftig mehr und auch sofort auf die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Tätersuche setzen!Wer nichts zu verbergen hat, hat ja auch nichts zu befürchten, wenn er zufällig auf so einem Überwachungsvideo zu sehen ist...In dem Artikel heißt es u.a.:"Das Vorstrafenregister des 27-Jährigen, der sein Facebook-Profil kürzlich gelöscht hat, ist auch in Bulgarien nicht unbefleckt – Svetoslav Stoikov wurde bereits wegen Diebstahls und Raubes verurteilt."Immer wieder ärgerlich, daß solche Typen sich offensichtlich in Deutschland problemlos verkriechen können!