Kaum ein Ereignis hat so viele Verschwörungstheorien hervorgebracht, wie das Attentat auf JFK 1963...

Der sogenannte „Head Snap“ auf dem Zapruder-Film ist nicht das Einzige, was belegen soll, dass der beliebte Präsident keinem einzelnen Wirrkopf, sondern einer Verschwörung zum Opfer fiel, wahlweise der Mafia, der CIA, der Rüstungsindustrie oder des Vizepräsidenten Johnson.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wenn man dann heute sieht, wie sich in den letzten Tagen die Dinge rund um den Wahlkampf von Donald Trump entwickelt haben, bis hin zu deutlicher Distanzierung seiner eigenen Partei von ihrem Spitzenkandidaten, könnte man durchaus auf die Idee kommen, daß Trump sich in Gefahr befinden könnte. Kaum noch jemand bei den Republikanern, und erst recht nicht bei den Demokraten will ihn in der Position des "Mächtigsten Mannes der Welt" sehen, und er sagt, eine Aufgabe seiner Kandidatur komme für ihn keinesfalls in Frage...