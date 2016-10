Heute am 1. Oktober ist der Tag der "kleinen Freuden"

ein Tag, den man beachten sollte,



zumindest lt. Teletext der ARD,

nachzulesen auf Seite 506



auf der empfohlen wird, sich heute für wenig Geld, aber auch kostenlos, selbst eine kleine Freude zu machen,



Vorschläge dazu gibt es auch,



so könne man jetzt einen Drachen steigen lassen,

oder gratis ein Konzert besuchen,



aber es geht auch ohne eigenes zutun



so kann man, weil überall noch Oktoberfest ist, irgendwo ein Freibier erhalten, wobei eins wohl ok ist, doch zwei oder drei können einem später die Freude daran auch verhageln,



doch ich kann bestätigen, dieser Tag kann mehr, denn er bescherte mir heute bereits eine kleine Freude, mit der ich nicht gerechnet hatte



so fand ich zufällig meinen lang gesuchten Akkuauflader wieder, nachdem ich mir gestern einen neuen gekauft hatte,



ein Bekannter erlebte ähnliches, er hatte seine Tageszeitung vor 14 Tagen auf epaper umgestellt, und genau ab heute hätte es funktioniert



dass sein ABO lt. Vertrag erst ab heute, dem 1. Oktober gültig ist, war in diesem Zusammenhang völlig unwichtig,



er war jedenfalls happy



und die Frage, was ist eine kleine Freude ist, stellt sich erst gar nicht, da dieser Tag für große Freuden eigentlich nicht zuständig ist, werden wir wohl auch "nur" kleine erleben, und die wünsche ich Ihnen auch,





also, achten Sie auf die kleinen Erlebnisse, über die Sie sich freuen können, und sollten,



es können ruhig mehrere sein, und es ist nicht egoistisch, etwas zu tun,

was uns über einen kleinen Umweg glücklich macht,



wenn man den Rat von

Johann Wolfgang von Goethe, befolgt,



als er sagte:



"Willst Du glücklich sein im Leben

trage bei zu anderer Glück

denn die Freude, die wir geben

kehrt ins eigene Herz zurück"



und kleine Freuden, für die man gar nicht viel tun braucht,



vielleicht ein bisschen Courage,

und etwas Mut, um über den eigenen Schatten zu springen,



können uns und andere so glücklich machen,

und eine kleine Freude kann zu einer ganz großen werden



möglich ist alles



na, mal sehen



Gerd Szallies

