ein Ereignis im November

Heute ist uns der Mond besonders nahe,

und der Mann im Mond auch



und jeder will ihn sehen



aber warum die ganze Aufregung



vielleicht klärt mich ja mal jemand auf



was ist denn so besonderes daran



ich meine: schließlich ist heut Mondag





auch ein Spruch wie dieser, nimmt dem November nicht die Würde

dessen Seele die Trauer ist

