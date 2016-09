Ein bedauerlicher "Einzelfall"..eine Steinigung in Deutschland

Alles ist in Ordnung, aber auch alles. Jeder der was sagt wird fertig gemacht, ob hier in den Foren oder sonstwo.SAT 1 hat nun ein Tabu gebrochen und über eine "versuchte" oder eigentlich doch durchgeführte Steinigung in Deutschland berichtet.oder der Focus : "Angriff auf Frauen in DortmundJugendliche wollten Transsexuellen-Paar steinigen: "Bin noch immer komplett fertig"..""Euch muss man steinigen"Was dann geschah, ist kaum zu glauben. "Sie schleuderten uns herum. Einer sagte, 'Euch Huren müsste man steinigen.' Und das haben sie dann auch getan", sagte Elisa, eines der Opfer, zu "SAT.1 NRW". Aus einem Kieselsteinbeet nehmen sich die drei Jugendlichen, die zwischen 16 und 18 Jahre alt sind, Steine und werfen sie auf ihre beiden Opfer. Deren Glück: Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife bemerkt die Steinigung auf da"ob nun die sexuellen Belästigungen im Sarstedter Schwimmbad, die Koran-Lies Mich Anwerbeversuche an Hannoveraner/Laatzener Schulen ..alles läuft super...wir schaffen das...habe nun im Netz gesucht ob die Bahnhofsklatscher nun was organisieren, zum Beispiel ein Protestmarsch gegen Gewalt oder so...nix zu sehen...ohh..