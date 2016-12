Eigentlich wollte ich über '96 nichts mehr schreiben...

Wieder einmal haben sie es vergeigt. Wie schon so oft in all den Jahren haben sie es nicht geschafft, eineneinfach mal zuLetztes Wochenende haben sie den Tabellenzweiten Stuttgart auf dessen Platz schlagen können, aber zuhause sind sie nicht in der Lage, gegen den Tabellenneunten Sandhausen zu gewinnen.Und es wäre gleich aus ZWEI Gründen extrem wichtig gewesen, heute zu gewinnen:1. Hätten sie dann gemütlich als Tabellenführer der 2. Liga überwintert, und2. hätten sie damit verhindert, daß Braunschweig auf dem 1. Tabellenplatz bleibt und damit Herbstmeister ist...Beides ist '96 nicht gelungen! Gibt es in diesem Verein eigentlich niemand, der in der Lage ist, vor so einem prestigeträchtigen Spiel in der Kabine eine echte "Ruck-Rede" zu halten, damit auch wirklich der Letzte begreift, daß dieses Spiel gewonnen werden...?!Es tröstet mich übrigens auch nicht, daß sie nun Tabellenzweiter sind - Zweiter hinter...!