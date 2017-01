der außenpolitische Rundumschlag von Mister Trump

Nun ist Deutschland dran

die Kritik der Bundeskanzlerin hinsichtlich Einreiseverbot in die USA hat jetzt Folgen



"Deutschland bereichere sich auf Kosten der USA und seiner EU-Partner"

sagt Präsident Donald Trump



was wird ihm noch alles einfallen,



es kommt eigentlich schon gar nicht mehr darauf an,



doch ich befürchte folgendes Szenario:…..also bislang rein von mir erfunden……….

ein Amerikaner kommt aus dem Urlaub zurück, sein Flugzeug landet in den USA,

er will nach Hause

doch die Einreise wird ihm verwehrt



Begründung:



er trägt in sich einen iranischen Bypass

