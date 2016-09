Vorstandsausflug - Nicht nur Pressluft

Das Wetter konnte nicht besser sein, als sich der Vorstand des Schützenverein Laatzen kurz nach 14.30 Uhr vom Schützenhaus auf den Weg zum Bowhunter machte.Hier eine kurze Erläuterung was das ist:Die BOWHUNTER World ist ein öffentlicher Parcours der ganzjährig von Dienstag bis Sonntag geöffnet ist. Egal ob Jung oder Alt, geübter Schütze oder Anfänger. Darüber hinaus bieten Sie therapeutisches Bogenschießen, Pfeilbaukurse, private Events, Firmenveranstaltungen und noch vieles mehr an. Wie auf einigen Fotos zu sehen, schießt man mit einem Feldbogen auf 3 D Tiere.Die von Anfang an gute Stimmung steigerte sich weiter, als bereits die Ersten ihre Einweisung beim Bowhunter hatten. Wir sollten uns in drei Teams zusammenstellen. Gesagt, getan!Somit bildeten die Frauen + 1 ½ (Kirsten Merk, Anke Roehr, Julia Arndt, Bernhard Ballin und ½ ,weil Dennis Pieper erst später dazu kam) ein Team. Das 2. Team fand sich schnell und somit bestand dies aus unserem Geschäftsführenden Vorstand (Axel Ribinski, Heinz Krüwel, Sebastian Apel und Malte Jansen) und zu guter Letzt unsere Oldie’s + Jungspund (Bernd Heuse, Winfried Küntzel, Fritz Tielemann und Jörg Freude)Den kulinarischen Höhepunkt bildete natürlich das leckere Essen, bei unserem Italiener um die Ecke „GiovanniR“.Zum Glück spielte das Wetter mit, so dass wir einen wunderschönen Tag und einen gelungenen Abend genießen konnten.