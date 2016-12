Mal wieder vom Hund angefallen...auf dem Spielplatz Masurenweg

Nun könnte man sich ja wehren, den Hund sofort erschlagen, Gas einsetzen (hat ja niemand dabei), sich Wortreich anlegen....geht nicht das Kind steht an erster Stelle.Nachdem die Halterin den Hund auf dem Spielplatz anleinte mit einem weißem Golf verschwand...war die Spielplatzfreude dahin.Natürlich habe ich, da die Kenntnis der "Verordnung über das Halten von Hunden in der Stadt Laatzen vom 20.12.2013" vorhanden ist, diese den Haltern mitgeteilt. Das gilt nicht weil man dort wohnt...entgegneten diese aggressiv.!Nun überlege ich warum wohl Hundehasser existieren, Gift auslegen usw. Irgendwie habe ich nun den Verdacht eine kleine Begründung hiermit zu erhalten.Hier mal einige Textpassagen: §1.sich in der Öffentlichkeit und bei freiem Auslauf im Sicht-und Einwirkungsbereichder Hundeführerin/des Hundeführers befinden und Kommandos befolgen oderangeleint sind.§3 f) entgegen § 3 S. 1 einen Hund auf einen Spielplatz, Spielpark, Schulhof oder dasGelände einer Kindertagesstätte mitnimmt,g) entgegen § 4 einen Hund in Parkanlagen, auf Märkten, bei Umzügen, Aufzügen,Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen mit Personenansammlungen sowieinnerhalb eines Abstandes von 50 m zu Kindertagesstätten und Schulen nicht aneiner höchstens 2 m langen Hundeleine führt.Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 59 Abs. 2 Nds. SOG mit einer Geldbuße biszu 5.000 Euro geahndet werden.