Trauerflor bei der Feuerwehr

Mit großer Trauer haben die Feuerwehren den Tod von drei Feuerwehrleuten in Oberhausen und Ludwigshafen zur Kenntnis nehmen müssen.Aus diesem Grund werden die Feuerwehrfahrzeuge in Deutschland ab sofort bis zum 15. November 2016 mit Trauerflor versehen. Auch die 21 Fahrzeuge der Stadtfeuerwehr Laatzen sind jetzt mit einem Trauerflor an der Antenne sichtbar als Zeichen der Anteilnahme versehen worden."Auch wenn wir wissen, dass unser Dienst immer mit Gefahr verbunden ist, selbst Schaden zu nehmen, ist dies kein Trost in der Stunde unserer Trauer", schreibt dazu Hartmut Ziebs, der Präsident des DFV (Deutscher Feuerwehr Verband).Bilder anbei, alle: Senft