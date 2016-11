Sturm löst Blechteile

Sturmschaden - Feuerwehr im EinsatzZu einem Sturmschaden musste die Ortsfeuerwehr Laatzen am Sonntag ausrücken. Gegen 14.45 Uhr rückten elf Helfer mit zwei Fahrzeugen zur ehemaligen Tennishalle eines Hotels in der Karlsruher Straße aus. Dort hatten sich Bleche am Dach gelöst. Zwei etwa sechs Meter lange Metallteile wurden vom Korb der Drehleiter aus abgeschraubt. Mit lautem Getöse flogen die Teile nach unten, gesichert an einer Arbeitsleine.Entdeckt hatte den Schaden ein 45-Jährige Anreiner von seinem nahen Betrieb aus. Er rief die Polizei.Weitere Einsätze gab es nicht.