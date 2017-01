PKW blockiert Straßenbahn

Personenwagen blockiert Straßenbahnen Richtung Rethen und SarstedtDie Linie 1 der Straßenbahn Richtung Sarstedt und die Linie 2 Richtung Rethen wurden heute Abend gegen 17.45 Uhr blockiert. Eine 40-Jährige aus dem Landkreis Harz war mit ihrem PKW in das Gleisbett geraten. Die Fahrerin blieb unverletzt.Aus der Koldinger Straße kommend bog die Frau nach links in die Hildesheimer Straße ab. Dabei geriet sie mit ihren Renault ca. 20 Meter in das Schotterbett der Straßenbahn hinein. Beide Straßenbahnlinien waren Richtung Süden blockiert. Nach einer genauen Erkundung durch die Feuerwehr Rethen, alarmiert um 17.50 Uhr, sowie die Laatzener Polizei wurde das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen mit Kranauslieger geborgen.Die Fahrgäste der Linie 1 wurden in Höhe der Haltestelle "Laatzen" aufgefordert die Bahn zu verlassen, dort war Endpunkt. Aus der Linie 2 stiegen die Fahrgäste kurz vor der Unfallstelle aus.In Richtung Hannover war die Strecke frei.