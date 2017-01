Personenwagen steht lichterloh in Flammen

Personenwagen steht lichterloh in FlammenZu einem brennenden PKW wurde die Ortsfeuerwehr Laatzen am Sonnabend gegen 14.45 Uhr auf die Autobahn 37 Richtung Hildesheim alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der PKW im vorderen Bereich lichterloh. Die Fahrerin und Ihr Sohn hatten sich unverletzt retten können.Die junge Frau aus Hannover war zusammen mit ihrem 5-jährigen Sohn unterwegs in Richtung Kassel als ihr Auto "ruckelte und unruhig fuhr". Danach kam Rauch aus dem Motorraum. Auf dem Standstreifen hielt sie ihren roten Opel Vectra an und wenige Sekunden später kamen Flammen aus dem Motorraum. Ersthelfer aus Wolfenbüttel versuchten noch mit einem kleinen Feuerlöscher den Brand zu löschen, vergeblich. Dieses gelang erst dem Angriffstrupp der Feuerwehr, der unter Atemschutz den brennenden PKW löschte. Wegen der dann starken Rauchentwicklung wurde die A37 im Bereich des Laatzener Campingplatzes in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt. Später konnte ein Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Im wagen eines 2.Ersthelfers konnte sich der Sohn der Frau aufwärmen.Insgesamt verbrauchte die Feuerwehr 2400 Liter Löschwasser und 20 Liter Schaummittel. Der Wagen musste abgeschleppt werden.Gegen 16 Uhr waren die 13 Helfer der Ortsfeuerwehr Laatzen mit ihren zwei Fahrzeugen wieder eingerückt.Bilder anbei, alle: Senft