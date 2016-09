Ortsfeuerwehr Laatzen wieder im Einsatz

PRESSEINFO STADTFEUERWEHR LAATZEN 28.09.2016



Auch am Dienstag war wieder die Hilfe der Ortsfeuerwehr Laatzen gefragt:



Um 20.35 Uhr rückten ein Dutzend Helfer mit zwei Fahrzeugen zur Pestalozzistraße aus. In einem Mehrfamilienhaus wurde eine "hilflose Person hinter verschlossener Tür" gemeldet. Mit wenig Gewalt konnte die Tür schnell geöffnet werden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er war schon tot.



Gegen 21.55 Uhr rückte dann der komplette Löschzug (fünf Fahrzeuge und 28 Einsatzkräfte) zur Unterkunft von Schutzsuchenden in der Gutenbergstraße aus. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

In der 4. Etage konnte der ausgelöste Melder gefunden werden. Vermutlich führte Zigarettenrauch zur Auslösung (es roch im Zimmer nach Zigarette).

Um 22.20 Uhr waren sämtliche Fahrzeuge wieder eingerückt.



Mittwoch, 28.09.2016:



Heute (Mittwoch, 28.09.) rückten ein Dutzend Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen gegen 13.10 Uhr in die Flemingstr. 4 aus, in der 8.Etage des Mehrfamilienhauses piepte ein Heimrauchmelder. Als die Feuerwehr eintraf war auch die 33-jährige Mieterin vor Ort. Mit dem Schlüssel wurde die Tür aufgeschlossen. Ein Feuer oder Rauch konnte nicht entdeckt werden.

Warum der Heimrauchmelder auslöste konnte nicht geklärt werden.

Um 13.30 Uhr waren das Löschfahrzeug und die Drehleiter bereits wieder eingerückt.

