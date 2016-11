Müll brennt am Bouleplatz

Müll qualmt am BouleplatzAm Sonntagmorgen gegen 7.50 Uhr entdeckte eine 61-jährige Grasdorferin beim Walken einen brennenden Müllhaufen am Bouleplatz in der Ohestraße. Sie verständigte über den Notruf 112 die Feuerwehr.Als die Ortsfeuerwehr Laatzen wenige Minuten später eintraf qualmten die Müllreste noch vor sich hin. Mit einer Dunggabel wurden die Reste auseinander gezogen und anschließend mit Wasser abgelöscht.Bei genauem Hinschauen fanden die Helfer offene Mülleimer und Altpapiertonnen im Bereich der Turnhalle, aus denen der Müll stammte. Wie sich das Papier, die Plastikreste und der Restmüll entzündeten blieb ein Rätsel.Um 8.35 Uhr waren die sechs Helfer mit ihrem Löschfahrzeug bereits wieder eingerückt.