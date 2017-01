Dieselläuft aus

Große Menge Diesel läuft ausEine größere Menge Dieselkraftstoff ist heute Morgen bei einer Firma in der Mannheimer Straße in Laatzen-Mitte ausgelaufen. Ein LKW hatte sich den Tank aufgerissen. Verletzt wurde niemand.Als die Ortsfeuerwehr Laatzen gegen 9.30 Uhr an der Einsatzstelle ankam, waren schon erhebliche Mengen von Diesel in die Kanalisation gelaufen. Durch die Feuerwehr wurdeder auslaufende Kraftstoff in Auffangwannen aufgefangen und mit einer speziellen Pumpe der Tank abgesaugt. Der 2.Tank des Lastwagens wurde ebenfalls, vorsorglich, in blaue Überfässer umgepumpt. Auf dem Speditionshof verteilten die Einsatzkräfte großflächig Bindemittel, zehn große Säcke wurden verbraucht.Zusätzlich wurden zwei Ölschlängel in Höhe der Straße Reinekamp ausgelegt, um eventuell dorthin fließenden Diesel aufzufangen.Im Einsatz waren 16 Kräfte mit insgesamt drei FahrzeugenBilder anbei, alle Tischler (Feuerwehr)