Bürgermeister Köhne bedankt sich bei der Feuerwehr in Laatzen

Bürgermeister Köhne bedankt sich bei der Feuerwehr für ihren Einsatz im Jahr 2016Es ist schon Tradition, dass sich die Stadt Laatzen am Ende des Jahres mit einem kleinen Präsent bei den ehrenamtlichen Helfern der vier Ortsfeuerwehren und den Mitgliedern des Musikzuges bedankt. Bei der kürzlich stattgefundenen Sitzung des Stadtkommandos nutze Bürgermeister Jürgen Köhne die Gelegenheit und ergriff das Wort: "Auch in diesem Jahr möchte ich wieder meinen Dank und meine Anerkennung für die ehrenamtlich geleistete Arbeit mit einem kleinen Präsent in Form einer Weihnachtstüte ausdrücken". Mit knapp 500 Einsätzen in den vier Ortsfeuerwehren bis Anfang Dezember ist die Feuerwehr Laatzen eine der am stärksten belasteten Feuerwehren der Region Hannover. Neben den Mitgliedern der Einsatzabteilung galt der Dank auch den aktiven Spielleuten des Musikzuges.Er überreichte anschließend Musikzugführer Lothar Paarmann und den vier Ortsbrandmeistern Thorsten Weinrich (Gleidingen), Frank Bezdiak (Ingeln-Oesselse), Denis Schröder (Rethen) und Klaus-Dieter Wichmann (Laatzen) eine Tüte vollgepackt mit Süßigkeiten und anderen Köstlichkeiten.