3. Einsatz für die Ortsfeuerwehr Laatzen am Sonntag: PKW Brand

Brennender PKW gemeldetZu einem brennenden Personenwagen wurde die Ortsfeuerwehr Laatzen heute Abend gegen 19.03 Uhr zur Straße "Bei der Mühle" in Alt Laatzen alarmiert (der 3. Einsatz am heutigen Sonntag). Als die Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle unterhalb des Laatzener Bahnhofs ankamen hatte die Polizei die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher erstickt. Der VW-Passat brannte im vorderen linken Bereich im Radkasten unter der Motorhaube, Flammen waren sichtbar und tropften auf die Straße. Der Fahrer war mit seiner Familie vom Flughafen gekommen, in Laatzen bemerkte er Rauchentwicklung hinter dem Armaturenbrett.Ein Trupp unter Atemschutz der Feuerwehr kontrollierte den Personenwagen mit der Wärmebildkamera. Um 19.30 Uhr waren die zwölf Helfer mit ihren zwei Fahrzeugen wieder eingerückt.Der Volkswagen musste abgeschleppt werden.