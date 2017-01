+++ Löwen kommen nach Krumbach +++

Am kommenden Samstag ab ca. 13 Uhr findet in 86381 Krumbach der Regionstag der Region 2 statt und auch Spieler des TSV 1860 München werden erwartet.



Es kommen Daniel Adlung, der Brasilianer Rodnei und evtl. noch ein 3.Spieler.



Das ganze findet im Gasthof Traubenbräu ( Ringler ) Marktplatz 14 in 86381 Krumbach statt.



Da viele Auswärtige anreisen werden, bitten wir Euch am Stadtsaalparkplatz (Dr -Schlögl-Straße 15, 86381 Krumbach) zu parken. Dort können auch Busse parken.



Von dort aus sind es ca.3-5 Min.zu Fuß bis zum Marktplatz, wo sich das Gasthaus Traubenbräu befindet.



Wir bitten Euch deshalb hier zu parken. Selbstverständlich könnt ihr auch versuchen Rund um den Marktplatz zu parken, aber da braucht ihr Parkscheiben und es wird schwer am Samstag dort nen Parkplatz zu finden.



Selbstverständlich können Fotos mit den Spielern gemacht werden und auch Autogrammwünsche werden erfüllt.



Wir die Blue Lions Krumbach sind stolz diesen Regionstag ausführen und euch 2 - 3 Spieler des TSV 1860 München präsentieren zu dürfen

