KÄS änd ROLL live beim Langenargener Uferfest 2017

Kressbronn am Bodensee : Langenargener Uferfest |



Schöner können die Sommerferien nicht beginnen: Mit einem kunterbunten, viertägigen Festcocktail verwöhnt die Gemeinde Langenargen beim 42. Uferfest vor traumhafter Seekulisse, von Freitag, 28. Juli bis Montag, 31. Juli, ihre Gäste.

Kenner der beliebten Festmeile an der Uferpromenade freuen sich auch dieses Jahr wieder auf Fallschirmspringen, Kinderaktionswiese, Klang-Feuerwerk, Fischerstechen und all die anderen Attraktionen.



Und mittendrin: KÄS & ROLL!

Mit einer frechen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll begeistern KÄS änd ROLL generationenübergreifend. Das Programm bringt Spaß.

Auch an diesem Abend werden KÄS & ROLL dies im Rahmen ihres Auftritts eindrucksvoll unter Beweis stellen. Natürlich mit im Musiker-Gepäck: Der Kult-Song „Kässpatzen Män“ (alias Hoochie Coochie Man).

Eine wasch-echte vitale Band, mit vollem Elan und hart am Berg-Seil! Echter Allgäuer Hand-Käs mit Musik. Garantiert guat & 100% live!



Kurzum: ein Super- Ferienstart mit Super-Stimmung, ein Besuch lohnt sich allemal!



Wann?

So., 30.07.2017 Beginn 19.00 Uhr



Wo?

Uferpromenade am Bodensee

88085 Langenargen



Infos unter rathaus@langenargen.de

Fon +49 (0)7543 / 9330 - 0



Wieviel?

Eintritt FREI!



Impressum gemäß Telemediengesetz:



Jürgen Herb für sicHERBesser MusicPartner - Konzertdirektion

Kaufbeurer Str. 89

D-87437 Kempten (Allgäu)

Tel. (0049) 0831/574646