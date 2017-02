Kleiner Winterspaziergang ...

Auf der Suche nach weiteren schönen Winter-Motiven bin ich an diesen beiden Pferdchen vobeigekommen und auch ein Stück an der Weide (die jetzt unter einer Schneedecke liegt) entlanggegangen.Den Pferden geht es gut (der Beitzer kümmert sich sehr gut um die Pferde und sie werden auch regelmäßig gefüttert). Manche Menschen meinen aber, sie müßten den Pferden Extra-Portionen zukommen lassen, deshalb ist in regelmäßigen Abständen am Zaun ein Schild angebracht, auf dem der Besitzer erklärt, daß die Pferde regelmäßig gefüttert werden und das "Futter" von "Unwissenden" sogar schädlich für die Pferde sein kann. Deshalb ist das Füttern der Pferde unerwünscht!