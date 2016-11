Ganz leise zieht er übers Landdeckt alles warm und zärtlich zu,behutsam, wie von Geisterhandlegt Wald und Wiesen sich zur Ruh.Er breitet seinen Mantel ausüber jeden Strauch und Baum,setzt ein Krönchen auf das Hauswie in einem Märchentraum.Weiß und wärmend liegt er daauf den Wiesen auf dem Feld,es tummelt sich die Kinderscharwie in einer Wunderwelt.So still und friedlich steht der Waldverzaubert wie von einer Fee,es wird nun draußen langsam kaltgefallen ist der erste Schnee.