Kleine Harz-Rundfahrt am 08.10.2016

Nach einem ordentlichen Frühstück ging es gegen 11 Uhr mit dem Auto in den Harz. Zuerst haben wir Braunlage (560 m ü. NHN) angesteuert (u. a. wegen dem "Eichhörnchen-Brunnen"). Von dort fuhren wir an der Okertalsperre entlang zum "Kleinsten Königreich der Welt", nämlich Romkerhalle (335 m ü. NHN). Dabei kamen wir auch am "Windbeutel-König" vorbei. In Romkerhalle haben wir einen Riesen-Windbeutel mit Kirschen, Vanille-Eis und Schlagsahne gegessen (meine Mutti und ich haben uns einen Windbeutel geteilt und hatten trotzdem Schwierigkeiten mit dem Aufessen). Von Romkerhalle ging es über Schulenberg und Clausthal-Zellerfeld nach Hahnenklee (570 m ü. NHN). In Hahnenklee wollten wir die Stabkirche besichtigen. Danach ging es wieder zurück nach Braunlage und von dort Richtung Elend (Ostharz), wo wir bei "Kukki" (ein Imbiss im Freien, der u.a. auch von vielen Motorradfahrern angesteuert wird) eine richtig schöne Erbsensuppe gegessen haben. Diese heiße Suppe hat bei dem kalten Wetter und Regen richtig gut getan. Denn, als wir von Bad Lauterberg losfuhren, fing es an zu nieseln und teilweise hat es richtig geschüttet (besonders in Braunlage und in Hahnenklee). Erst als wir von Braunlage zu "Kukki" gefahren sind, hat es aufgehört und die Sonne schien (aber kalt war es trotzdem). Das schöne Wetter (wenn auch ein bißchen spät) hat dann bis nach Hause (wo wir gegen 18.30 Uhr müde und auch ein bißchen "lahm" ankamen) angehalten.Es war, trotz des schlechten Wetters, ein richtig schöner "Mutter-Tochter-Tag"!