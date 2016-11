Zweites Punktturnier der Kleinstschüler des EV Königsbrunn

Gleich beim ersten Spiel trafen die kleinen Kufencaracks aus Königsbrunn auf den Nachbarn aus Augsburg. Wohl wissend um die Stärke der kleinen Panther, hatte man sich im Vorfeld fest die Revanche für das verlorene Spiel aus dem ersten Turnier vorgenommen. Schnell ging jedoch der AEV mit zwei Toren in Führung und die eigenen Bemühungen scheiterten immer wieder am starken Augsburger Schlussmann. Als dann doch der erste Treffer auf Königsbrunner Seite gelang, zog kurz darauf der Gegner auf 3:1 davon. Ein letztes Mal musste der Augsburger Goalie noch hinter sich greifen. So verloren die Pinguine des erste Spiel des Tages mit 3:2.Nach einer kurzen Pause sollte der zweite Gegner des Tages die "Wölfe" aus Bad Wörishofen sein. Schnell entwickelte sich ein rasantes aber von vielen Einzelaktionen geprägtes Spiel. Dennoch konnte man in Führung gehen und nach etwa der halben Spielzeit stand es 4:2 für Königsbrunn. Kurz bevor die Wörishofer "Wölfe" zum 4:3 einschoben, blieb ein Königsbrunner Spieler verletzt auf dem Eis liegen. Da Verletzung und Tor leicht zeitversetzt geschahen, wurde das Tor vom Schiedsrichter nicht gegeben. In der folgenden Schussphase nutzten die Wölfe 30 Sekunden der Unachtsamkeit gnadenlos aus und netzten im Doppelschlag zum 4:4 Endstand ein.Nach deutlichen Worten in der letzten Pause durch Trainerin Manuela Bischof stand nun, zum letzten Spiel des Tages, der Gastgeber VfE Ulm / Neu-Ulm auf dem Spielplan. Scheinbar hatten sich die Kids die Kabinenansprache zu herzen genommen. Es entwickelte sich ein, geprägt von tollen Spielzügen und Pässen, schön anzusehendes Spiel. So konnte der Gastgeber mit 10:2 vom Eis gefegt werden.Zum Ende des Turniers konnten dem eigenen Punktekonto drei Zähler hinzugefügt werden. Der nächste Spieltag findet am 04.12.2016 im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion statt. Dort sollte es dann hoffentlich mit der Revanche gegen den Augsburger EV klappen.