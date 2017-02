Vier Königsbrunner Judokämpfer auf der Bayerischen

haben sich für die Bayerischen Meisterschaften qualifiziert. Nach erfolgreichen Auftritten bei den schwäbischen Meisterschaften zeigtendie Brunnenstädter Nachwuchskämpfer ein sehr ansprechende Leistung. So wurde Jonas Holtmann in Palling südbayerischer Vizemeister,Niclas Schmid kam auf einen hervorragenden dritten Platz. Paul Leitermeier musste sich mit einem fünften Platz in der Altersklasse U 18ebenso zufrieden geben, wie Jonas Decker, der bei den Junioren ebenfalls mit Platz fünf ganz knapp eine Medaille verfehlte.Bild zeigt von links:Jonas Holtmann, Niclas Schmid, Jonas Decker, Paul Leitermeier(Foto von Reiner Schmid)